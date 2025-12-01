Spectacle enfant « L’esprit de Noël »

2 avenue de Lauconnois Château-Thierry Aisne

Début : 2025-12-14 16:00:00

fin : 2025-12-14 17:30:00

2025-12-14

Plongez dans L’esprit de Noël, un spectacle féerique pour le jeune public, le dimanche 14 décembre 2025 à 16h au Palais des Rencontres — dès 5 ans.

NOMINATION AU TROPHÉE DE LA COMÉDIE MUSICALE JEUNE PUBLIC 2023

Une dangereuse menace plane sur le royaume de Santa Klaus, le monde de Noël. Seule l’élue de la prophétie pourra sauver ce monde du terrible Père Fouettard. Problème il s’agit de Stella, 13 ans, désabusée par la magie de Noël. Saura-t-elle retrouver son âme d’enfant et repousser le mal ? Embarquez en famille pour ce voyage musical enneigé, au rythme des chants de Noël et de ses personnages hauts en couleur !

Mairie Château-Thierry. 3 .

2 avenue de Lauconnois Château-Thierry 02400 Aisne Hauts-de-France

