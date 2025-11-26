Spectacle enfant L’incroyable musée de la dynastie Poubelle

16 Rue du Clos Montmartin-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-26 15:00:00

fin : 2025-11-26 17:00:00

Date(s) :

2025-11-26

L’incroyable musée de la dynastie Poubelle de Mr Charly. RDV à 15h à l’espace culturel de Montmartin-sur-Mer. .

16 Rue du Clos Montmartin-sur-Mer 50590 Manche Normandie

English : Spectacle enfant L’incroyable musée de la dynastie Poubelle

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Spectacle enfant L’incroyable musée de la dynastie Poubelle Montmartin-sur-Mer a été mis à jour le 2025-11-05 par Coutances Tourisme