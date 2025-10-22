Spectacle enfant Centre socioculturel Ti Lanvenec Locmaria-Plouzané
Centre socioculturel Ti Lanvenec 23 route de Pen Ar Menez Locmaria-Plouzané Finistère
Début : 2025-10-22 15:00:00
fin : 2025-10-22 16:00:00
2025-10-22
Le labyrinthe avec la compagnie MéliMéloi.
Telle Alice à la poursuite du lapin blanc, entre dans un fabuleux labyrinthe d’histoires et viens à la rencontre de personnages étonnants sortis de ton imaginaire. Dans ce spectacle interactif, tes choix viendront définir chaque récit. .
Centre socioculturel Ti Lanvenec 23 route de Pen Ar Menez Locmaria-Plouzané 29280 Finistère Bretagne +33 2 98 48 48 58
