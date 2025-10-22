Spectacle enfant Centre socioculturel Ti Lanvenec Locmaria-Plouzané

Spectacle enfant Centre socioculturel Ti Lanvenec Locmaria-Plouzané mercredi 22 octobre 2025.

Spectacle enfant

Centre socioculturel Ti Lanvenec 23 route de Pen Ar Menez Locmaria-Plouzané Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-22 15:00:00

fin : 2025-10-22 16:00:00

Date(s) :

2025-10-22

Le labyrinthe avec la compagnie MéliMéloi.

Telle Alice à la poursuite du lapin blanc, entre dans un fabuleux labyrinthe d’histoires et viens à la rencontre de personnages étonnants sortis de ton imaginaire. Dans ce spectacle interactif, tes choix viendront définir chaque récit. .

Centre socioculturel Ti Lanvenec 23 route de Pen Ar Menez Locmaria-Plouzané 29280 Finistère Bretagne +33 2 98 48 48 58

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Spectacle enfant Locmaria-Plouzané a été mis à jour le 2025-10-03 par OT IROISE BRETAGNE