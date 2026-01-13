Spectacle Enfant Madame Caroline Auditorium Les Allues
Spectacle Enfant Madame Caroline Auditorium Les Allues mardi 10 février 2026.
Spectacle Enfant Madame Caroline
Auditorium 27 place Maurice Front Auditorium Les Allues Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-10 18:00:00
fin : 2026-02-10 19:00:00
Date(s) :
2026-02-10
Un conte revisité plein d’humour où les préjugés volent en éclats Caroline, qui fait danser les casseroles et les loups.
.
Auditorium 27 place Maurice Front Auditorium Les Allues 73550 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 08 60 01 info@meribel.net
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Children’s show Madame Caroline
A humorous retelling of a tale that shatters prejudices: Caroline, who makes saucepans and wolves dance.
L’événement Spectacle Enfant Madame Caroline Les Allues a été mis à jour le 2026-01-13 par Méribel Tourisme