Spectacle enfant Moufle Maison du Peuple Fourchambault

Spectacle enfant Moufle

Maison du Peuple Avenue Jean Jaurès Fourchambault Nièvre

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25 10:00:00

fin : 2026-02-25 10:30:00

Date(s) :

2026-02-25

Une histoire qui fait Brrr, Frrr, Frrr, Pouic Pouic… !!! LA MOUFLE un spectacle jeune public pour les 0 6 ans, le mercredi 25 février à la Maison du Peuple de Fourchambault.

A la recherche d’un abri pour se protéger de la pluie, Marie la petite souris trouve refuge dans une moufle abandonnée. Mais soudain, un bruit… Qui vient la déranger ?

La Moufle est un spectacle tendre et poétique où les animaux de la forêt prennent vie au fil des gestes, des matières et des mélodies.

La Moufle est un spectacle mêlant manipulation d’objets, tableaux visuels et musiques.

2 séances possibles à 10h et 11h15.

Inscriptions indispensables à la médiathèque,

– par téléphone au 03 86 60 87 89

– par mail mediatheque@mairie-fourchambault.fr

Entrée pour un enfant 3 € et c’est gratuit pour un accompagnateur .

Maison du Peuple Avenue Jean Jaurès Fourchambault 58600 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 90 99 07 mediatheque@mairie-fourchambault.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Spectacle enfant Moufle

L’événement Spectacle enfant Moufle Fourchambault a été mis à jour le 2026-02-09 par OT Nevers