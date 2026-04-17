SPECTACLE ENFANT NINA NOVA, L’AVENTURIÈRE Le Canotier Saint-Brevin-les-Pins

Saint-Brevin-les-Pins

SPECTACLE ENFANT NINA NOVA, L’AVENTURIÈRE

Le Canotier 10 avenue des Frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 10:30:00

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-19

Embarquez pour une aventure extraordinaire avec Nina Nova, une jeune fille pas comme les autres qui rêve de devenir exploratrice !

Alors, quand au détour d’une librairie elle tombe sur une mystérieuse carte au trésor, il se pourrait bien que son rêve devienne réalité.

Venez découvrir l’aventure de Nina Nova un spectacle interactif, drôle et musical, où les enfants deviennent explorateurs et les parents redécouvrent leur âme d’aventurier.

Informations pratiques

Début du spectacle 10h30 ou 15h

Tarif unique (adulte/enfant) 8 €

Placement libre. Spectacle adapté aux enfants de 3 à 10 ans.

Accès à la salle possible avec contrôle billet 30 minutes avant le début de la représentation

L’horaire indiqué correspond à l’heure de début du spectacle. Toute personne se présentant après cet horaire, même en possession d’un billet, pourra se voir refuser l’accès à la salle.

NB Chaque enfant doit être sous la responsabilité d’un adulte majeur et chaque participant doit être muni d’un billet.

Réservation auprès de l’office de tourisme ou en ligne ICI. .

Le Canotier 10 avenue des Frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 52 80 00 75 contact@le-canotier.net

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English :

L’événement SPECTACLE ENFANT NINA NOVA, L’AVENTURIÈRE Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Saint Brevin