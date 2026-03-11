Spectacle enfant Padodo Médiathèque municipale Beaumont-lès-Valence

Spectacle enfant Padodo

Médiathèque municipale 12 allée des Pins Beaumont-lès-Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 10:30:00

fin : 2026-04-25 11:10:00

Date(s) :

2026-04-25

C’est l’histoire d’un enfant, Mange Doigt, et de son ami imaginaire, Gratte Nez, qui transforment les rituels du coucher en un véritable spectacle poétique et ludique.

.

Médiathèque municipale 12 allée des Pins Beaumont-lès-Valence 26760 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 62 72 93 28 grattenezmangedoigt@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This is the story of a child, Mange Doigt, and his imaginary friend, Gratte Nez, who transform bedtime rituals into a truly poetic and playful show.

L’événement Spectacle enfant Padodo Beaumont-lès-Valence a été mis à jour le 2026-03-11 par Valence Romans Tourisme