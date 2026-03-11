Spectacle enfant Padodo Médiathèque municipale Beaumont-lès-Valence
Spectacle enfant Padodo Médiathèque municipale Beaumont-lès-Valence samedi 25 avril 2026.
Spectacle enfant Padodo
Médiathèque municipale 12 allée des Pins Beaumont-lès-Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 10:30:00
fin : 2026-04-25 11:10:00
Date(s) :
2026-04-25
C’est l’histoire d’un enfant, Mange Doigt, et de son ami imaginaire, Gratte Nez, qui transforment les rituels du coucher en un véritable spectacle poétique et ludique.
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Médiathèque municipale 12 allée des Pins Beaumont-lès-Valence 26760 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 62 72 93 28 grattenezmangedoigt@gmail.com
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English :
This is the story of a child, Mange Doigt, and his imaginary friend, Gratte Nez, who transform bedtime rituals into a truly poetic and playful show.
L’événement Spectacle enfant Padodo Beaumont-lès-Valence a été mis à jour le 2026-03-11 par Valence Romans Tourisme