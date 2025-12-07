Spectacle enfant Patapon au pays de Père Noël Comédie d’Aix Aix-en-Provence

Spectacle enfant Patapon au pays de Père Noël

Du 07/12 au 28/12/2025 le dimanche de 11h à 11h30. Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 12 EUR

Patapon, un jeune enfant intrépide, se lance dans une aventure féérique pour retrouver son doudou Nounours, parti au Pays du Père Noël.Enfants

Au cours de son voyage magique, il croisera le chemin du renne Rudolph, des pingouins espiègles, le lapin blanc, et même un lutin de Noël. Préparez-vous à plonger dans un monde enchanteur rempli de chansons et de poésie. Patapon au Pays du Père Noël est une comédie musicale captivante, parfaite pour émerveiller les enfants de 1 à 5 ans, aussi bien que les grands enfants d’esprit. Offrez-vous ce moment de joie et de partage en famille et faites briller vos yeux dans l’univers merveilleux de Noël ! .

Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 61 17 26 gestion.cda@orange.fr

English :

Patapon, an intrepid young child, embarks on a fairytale adventure to find his teddy bear, who has gone to Santa’s Land.

German :

Patapon, ein unerschrockenes Kleinkind, begibt sich auf ein märchenhaftes Abenteuer, um sein Kuscheltier Nounours zu finden, das ins Land des Weihnachtsmanns gereist ist.

Italiano :

Patapon, un intrepido bambino, si imbarca in un’avventura da favola per ritrovare il suo orsacchiotto, che è andato nel Paese di Babbo Natale.

Espanol :

Patapon, un intrépido niño, se embarca en una aventura de cuento de hadas para encontrar a su osito de peluche, que se ha ido al País de Papá Noel.

