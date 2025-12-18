Spectacle enfant Patapon et la fôret des chansons Comédie d’Aix Aix-en-Provence
Spectacle enfant Patapon et la fôret des chansons Comédie d’Aix Aix-en-Provence dimanche 1 février 2026.
Spectacle enfant Patapon et la fôret des chansons
Dimanche 1er février 2026 de 11h à 11h30.
Dimanche 8 février 2026 de 11h à 11h30.
Dimanche 15 février 2026 de 11h à 11h30.
Dimanche 22 février 2026 de 11h à 11h30. Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 10 – 10 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-01 11:00:00
fin : 2026-02-01 11:30:00
Date(s) :
2026-02-01 2026-02-08 2026-02-15 2026-02-22
Le petit Patapon, enfant adorant chanter et jouer, pars pour une forêt merveilleuse où les animaux chantent et dansent !Enfants
Avec bonheur, il rencontrera le petit Faon, Madame l’écureuil, le Castor, Maître Renard, le lapin farceur, Monsieur le renard, une petite tortue et surtout, il devra retrouver son doudou Nounours, parti dans la forêt en quête de miel.
Venez chanter et enchanter votre journée avec Patapon et tous ces amis dans cette forêt merveilleuse. Une comédie musicale pour les tout-petits comme pour les grands qui vous réjouit au Pays des chansons. .
Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Little Patapon, a child who loves to sing and play, sets off for a wonderful forest where animals sing and dance!
L’événement Spectacle enfant Patapon et la fôret des chansons Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-12-18 par Office de Tourisme d’Aix en Provence