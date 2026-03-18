Spectacle Enfant Peter Pan Comédie d’Aix Aix-en-Provence

Spectacle Enfant Peter Pan

Samedi 9 mai 2026 de 11h à 12h.

Samedi 16 mai 2026 de 11h à 12h.

Samedi 23 mai 2026 de 11h à 12h.

Samedi 30 mai 2026 de 11h à 12h. Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 11:00:00

fin : 2026-05-23 12:00:00

Date(s) :

2026-05-09 2026-05-16 2026-05-23 2026-05-30

Envolez-vous avec Peter Pan et Wendy vers un voyage inoubliable à la rencontre de Clochette, Les Enfants Perdus, Monsieur Mouche et du terrible Capitaine Crochet !Familles

Revivez ce célèbre conte revisité pour petits et grands ! Prenez un peu de poussière de fée et rejoignez-nous !

Un spectacle où marionnettes, vidéo projection et musiques vous emporteront dans une atmosphère magique !



Compagnie Art&Fact

De et avec Cynthia Labeye et Anthony Ravion .

Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Join Peter Pan and Wendy on an unforgettable journey to meet Tinkerbell, The Lost Boys, Mr. Smee and the dreaded Captain Hook!

L’événement Spectacle Enfant Peter Pan Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme d’Aix en Provence