Spectacle enfant Pop Up Place Benjamin Delessert Pont-l’Abbé

Spectacle enfant Pop Up

Place Benjamin Delessert Médiathèque Julien Gracq Pont-l'Abbé Finistère

2025-12-05 18:00:00

fin : 2025-12-05

2025-12-05

Spectacle Pop Up

Avec Amandine Dolé & Sébastien Prono de la Cie Îlot 135

Un grand livre totem, deux comédiens étrangement habillés, des livres pour tous les goûts Pop Up dépasse notre quotidien en nous projetant dans l’imaginaire.

Avec 3 albums mis en scène et en musique des histoires qui sortent du livre, des personnages qui prennent vie et deux comédiens, deux collectionneurs de mots et d’images, qui entrent dans le décor pour jouer avec !

Voyages de 40 minutes Destinés aux enfants de 3 à 10 ans Gratuit Sur inscription

Organisé par la médiathèque Julien Gracq .

Place Benjamin Delessert Médiathèque Julien Gracq Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 82 31 88

