Spectacle enfant Pop Up Place Benjamin Delessert Pont-l’Abbé
Spectacle enfant Pop Up Place Benjamin Delessert Pont-l’Abbé vendredi 5 décembre 2025.
Spectacle enfant Pop Up
Place Benjamin Delessert Médiathèque Julien Gracq Pont-l’Abbé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-05 18:00:00
fin : 2025-12-05
Date(s) :
2025-12-05
Spectacle Pop Up
Avec Amandine Dolé & Sébastien Prono de la Cie Îlot 135
Un grand livre totem, deux comédiens étrangement habillés, des livres pour tous les goûts Pop Up dépasse notre quotidien en nous projetant dans l’imaginaire.
Avec 3 albums mis en scène et en musique des histoires qui sortent du livre, des personnages qui prennent vie et deux comédiens, deux collectionneurs de mots et d’images, qui entrent dans le décor pour jouer avec !
Voyages de 40 minutes Destinés aux enfants de 3 à 10 ans Gratuit Sur inscription
Organisé par la médiathèque Julien Gracq .
Place Benjamin Delessert Médiathèque Julien Gracq Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 82 31 88
English : Spectacle enfant Pop Up
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Spectacle enfant Pop Up Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2025-11-24 par OT Destination Pays Bigouden