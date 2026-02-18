Spectacle enfant Professeur Alapage Les Mille et une nuit Comédie d’Aix Aix-en-Provence

Spectacle enfant Professeur Alapage Les Mille et une nuit

Samedi 11 avril 2026 de 11h à 12h.

Mercredi 15 avril 2026 de 11h à 12h.

Jeudi 16 avril 2026 de 11h à 12h.

Vendredi 17 avril 2026 de 11h à 12h.

Samedi 18 avril 2026 de 11h à 12h.

Mercredi 22 avril 2026 de 11h à 12h.

Jeudi 23 avril 2026 de 11h à 12h.

Vendredi 24 avril 2026 de 11h à 12h.

Samedi 25 avril 2026 de 11h à 12h. Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 11:00:00

fin : 2026-04-25 12:00:00

Date(s) :

2026-04-11 2026-04-15 2026-04-16 2026-04-17 2026-04-18 2026-04-22 2026-04-23 2026-04-24 2026-04-25

Le professeur Alapage, bibliothécaire passionné, passionnant mais un brin acariâtre, revisite les contes des mille et une nuits pour le bonheur des petits et des grands.Familles

Embarquez pour un voyage magique au cœur du Moyen-Orient où une multitude de personnages drôles et loufoques vous attendent !

Et si le génie était en vérité méchant ?

Et si le tapis magique d’Aladdin n’existait pas ?

Et si Jasmine ne s’appelait pas Jasmine ?

Redécouvrez les contes les plus populaires des Mille et Une Nuits !

Un spectacle intéractif et vivant, où magie et humour se mêlent.



Adaptation et mise en scène de Mélanie Belamy

Avec Rémy Sallé dans le rôle du Professeur Alapage. .

Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Professor Alapage, a passionate librarian with a cantankerous streak, revisits the tales of the Thousand and One Nights to the delight of young and old alike.

L’événement Spectacle enfant Professeur Alapage Les Mille et une nuit Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-02-18 par Office de Tourisme d’Aix en Provence