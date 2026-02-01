Spectacle enfant Ticket Magique pour la Fête Foraine Le Patis Le Mans

Spectacle enfant Ticket Magique pour la Fête Foraine

Le Patis 38 Rue d’Eichthal Le Mans Sarthe

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-17 17:00:00

fin : 2026-02-17 18:00:00

Date(s) :

2026-02-17 2026-02-18

Spectacle pour Enfants Ticket Magique pour la Fête Foraine au Cabaret Le Patis.

Feuilletez avec Sébastien le livre de son grand-perre. Pénétrez dans son grenier et découvrez tous ses souvenirs de forain de la pèche aux canards à la Grande Parade, en passant par la planche à clous, le stand de tir ou la course de chevaux.

Grâce au ticket magique, vous pourrez tester ces différentes attractions dans ce spectacle de magie théâtralisée et interactif sans oublier une touche de nostalgie. .

Le Patis 38 Rue d’Eichthal Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 87 75 72 cabaretlepatis@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Children’s show Ticket Magique pour la Fête Foraine at Cabaret Le Patis.

L’événement Spectacle enfant Ticket Magique pour la Fête Foraine Le Mans a été mis à jour le 2026-01-30 par CDT72