Spectacle enfant, Toc Toc Doudou Mareuil-sur-Lay-Dissais

Spectacle enfant, Toc Toc Doudou

Médiathèque Les Voyageurs Mareuil-sur-Lay-Dissais Vendée

Tarif :

Date et horaire :

Début : 2025-11-12 10:30:00

fin : 2025-11-12

Date(s) :

2025-11-12

Spectacle jeune public, qui sensibilise petits et grands à la langue des signes comme moyen de communiquer avec son enfant.

C’est l’heure bleue. L’heure où dans le ciel le soleil s’en va et la lune sourit. Ce soir, comme tous les soirs, Mamie Moon accompagne Rosa, sa petite-fille adorée, dans une course folle pour se coucher. Mais entre les plaisanteries de sa grand-mère, le chant du mystérieux oiseau et les tours de Toc Toc Doudou, Rosa arrivera-t-elle à trouver le sommeil avant la nuit.

Une histoire chaleureuse comme une veilleuse, rieuse comme une étoile et douce comme un doudou.

De 6 mois à 3 ans- durée: 25mn .

Médiathèque Les Voyageurs Mareuil-sur-Lay-Dissais 85320 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com

English :

A show for young audiences, designed to raise awareness of sign language as a means of communicating with children.

German :

Eine Aufführung für junges Publikum, die Groß und Klein für die Zeichensprache als Mittel zur Kommunikation mit dem eigenen Kind sensibilisiert.

Italiano :

Uno spettacolo per un pubblico giovane, pensato per far conoscere il linguaggio dei segni come modo di comunicare con i bambini.

Espanol :

Espectáculo para un público joven, concebido para dar a conocer el lenguaje de signos como forma de comunicación con los niños.

