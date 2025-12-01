Spectacle enfants C’est la fête La Grange Entressen Istres

Spectacle enfants C’est la fête

Samedi 20 décembre 2025 à partir de 17h30.

Ouverture des portes 16h30. La Grange Entressen Avenue de la Crau Istres Bouches-du-Rhône

Plongez dans l’univers féerique des plus beaux contes Disney avec ce spectacle musical pensé pour les enfants !Enfants

Spectacle gratuit. La distribution des billets se fera à La Grange à partir du 1 décembre le lundi mardi mercredi de 9h30 à 12h00 jusqu’au 19 décembre. .

La Grange Entressen Avenue de la Crau Istres 13118 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 29 56 58

English :

Immerse yourself in the fairytale world of the most beautiful Disney tales with this musical show designed especially for children!

German :

Tauchen Sie mit diesem kinderfreundlichen Musical in die märchenhafte Welt der schönsten Disney-Märchen ein!

Italiano :

Immergetevi nel magico mondo delle più belle favole Disney con questo spettacolo musicale pensato appositamente per i bambini!

Espanol :

Sumérjase en el mágico mundo de los cuentos de hadas de Disney con este espectáculo musical diseñado especialmente para los niños

