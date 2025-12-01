Spectacle enfants Croq’Contes Rue Guy Kervinio Melrand
Spectacle enfants Croq’Contes Rue Guy Kervinio Melrand vendredi 19 décembre 2025.
Spectacle enfants Croq’Contes
Rue Guy Kervinio Local des Bugalé Melrand Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-19 10:30:00
fin : 2025-12-19
Date(s) :
2025-12-19
Spectacle Croq’Contes par la compagnie Mouton Major.
10 mois de l’année, de septembre à juin. 10 contes traditionnelles révisités. 10 menus délicieux à savourer.
La reine aime la pîzza, Jack troque des haricots, le Petit poucet monte une Boulangerie familiale…les 3 petits cochons investissent dans le renouvelable. Une réécriture originale et gourmande. Des musiques et chansons à fredonner en cuisinant.
10h30. Dès 2 ans. .
Rue Guy Kervinio Local des Bugalé Melrand 56310 Morbihan Bretagne
English :
L’événement Spectacle enfants Croq’Contes Melrand a été mis à jour le 2025-12-02 par OT BAUD Communauté