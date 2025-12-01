Spectacle enfants Croq’Contes Rue Guy Kervinio Melrand

Spectacle enfants Croq’Contes

Rue Guy Kervinio Local des Bugalé Melrand Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19 10:30:00

fin : 2025-12-19

Date(s) :

2025-12-19

Spectacle Croq’Contes par la compagnie Mouton Major.

10 mois de l’année, de septembre à juin. 10 contes traditionnelles révisités. 10 menus délicieux à savourer.

La reine aime la pîzza, Jack troque des haricots, le Petit poucet monte une Boulangerie familiale…les 3 petits cochons investissent dans le renouvelable. Une réécriture originale et gourmande. Des musiques et chansons à fredonner en cuisinant.

10h30. Dès 2 ans. .

Rue Guy Kervinio Local des Bugalé Melrand 56310 Morbihan Bretagne

English :

L’événement Spectacle enfants Croq’Contes Melrand a été mis à jour le 2025-12-02 par OT BAUD Communauté