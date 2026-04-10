spectacle enfants et familles contes théâtralisés avec marionnettes en recyclé Marché Du Terroir Étueffont

Étueffont

spectacle enfants et familles contes théâtralisés avec marionnettes en recyclé

Marché Du Terroir 41A Grande Rue Étueffont Territoire de Belfort

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 11:00:00

fin : 2026-05-03 11:45:00

Date(s) :

2026-05-03

Spectacle conté pour enfants à partir de 3 ans et familles au Marché du Terroir d’Etueffont Messa Saltzmann vient vous emmener dans osn univers déjanté, pour rire, souffler, respirer, en partenariat avec l’association la Récréactive, messa proposera de 8h30 à 10h30 des démonstrations de recyclage marionnettes et peinture au fer, puis à 11h spectacle pour tous, gratuit à partir de 3ans, sosu abri en cas de pluie .

Marché Du Terroir 41A Grande Rue Étueffont 90170 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 6 48 32 81 22

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English : spectacle enfants et familles contes théâtralisés avec marionnettes en recyclé

L’événement spectacle enfants et familles contes théâtralisés avec marionnettes en recyclé Étueffont a été mis à jour le 2026-04-10 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)