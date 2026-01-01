Spectacle enfants Histoires pour bouger de la tête aux pieds Médiathèque Le Moulin aux livres Brives-Charensac
Médiathèque Le Moulin aux livres 36 avenue Charles Dupuy Brives-Charensac Haute-Loire
2026-01-24 16:30:00
2026-01-24
La Médiathèque vous invite au spectacle de contes, jeux de doigts et ukulele pour les petits de 0 à 4 ans, par la Compagnie Konsl’Diz.
Spectacle à raconter ensemble en s’amusant avec les sons, ou à regarder en ouvrant grand ses yeux et ses oreilles.
The Médiathèque invites you to a show of tales, fingerplays and ukulele for children aged 0 to 4, by Compagnie Konsl’Diz.
A show to tell together and have fun with sounds, or to watch with eyes and ears wide open.
L’événement Spectacle enfants Histoires pour bouger de la tête aux pieds Brives-Charensac a été mis à jour le 2026-01-17 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay