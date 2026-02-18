Spectacle enfants Je veux une fée Route de Mesquer (face au stade) Piriac-sur-Mer

Spectacle enfants Je veux une fée

Route de Mesquer (face au stade) Espace Kerdinio Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique

Le Comité d’Animation de Piriac-sur-Mer invite les jeunes spectateurs à découvrir Je veux une fée , un conte musical 100% nature et mystère , présenté par la Cie Arts Multiples.

Ce spectacle ludique et poétique est une invitation au voyage pour l’imaginaire des petits et des grands. .

