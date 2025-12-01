Spectacle enfants Le Noel de Gaston le Lultion grognon trop mignon Théâtre à l’Ouest Caen Caen

Spectacle enfants Le Noel de Gaston le Lultion grognon trop mignon

Théâtre à l’Ouest Caen 8 quai Vendeuvre Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Lundi 2025-12-20 11:00:00

fin : 2025-12-31 11:50:00

Date(s) :

2025-12-20 2025-12-26 2026-01-02

Un conte de Noël méga rock’n’roll, rempli d’humour, de danse, de chanson et de tendresse, qui rappelle que l’important est d’être ensemble, tout simplement.

Ta lettre au Père-Noël est prête à être envoyée ? Formidable ! Apporte-la et Gaston, le lutin rockeur au grand coeur va s’en occuper, c’est son métier adoré ! Gaston est un lutin facteur qui aime chanter, danser à fond et qui, par dessus tout, aime être G-R-O-G-N-O-N !

Alors que sa tournée de Noël est bientôt terminée, une lettre bien mystérieuse fait son apparition. Pas de nom ni d’adresse sur l’enveloppe. À qui peut-elle bien être destinée ?

Grâce à l’aide des enfants et des différents personnages féériques et complètement déglingos qu’il va rencontrer, Gaston réussira-t-il à démêler cette enquête pleine de magie ? Parviendra-t-il à distribuer ce courrier mystérieux avant qu’il ne soit trop tard ? Et Gaston, le lutin grognon, admettra-t-il qu’être mignon aussi, ça a du bon ?

En piste le roi des adorables bougon, cette enquête a besoin d’un champion ! .

Théâtre à l'Ouest Caen 8 quai Vendeuvre Caen 14000 Calvados Normandie

English : Spectacle enfants Le Noel de Gaston le Lultion grognon trop mignon

A mega-rock’n’roll Christmas tale, filled with humor, dance, song and tenderness, reminding us that the most important thing is simply to be together.

German : Spectacle enfants Le Noel de Gaston le Lultion grognon trop mignon

Eine mega Rock’n’Roll-Weihnachtsgeschichte voller Humor, Tanz, Gesang und Zärtlichkeit, die daran erinnert, dass es wichtig ist, einfach nur zusammen zu sein.

Italiano :

Un mega racconto di Natale rock’n’roll, pieno di umorismo, danza, canzoni e tenerezza, che ci ricorda che la cosa più importante è semplicemente stare insieme.

Espanol :

Un cuento de Navidad mega rock’n’roll, lleno de humor, baile, canciones y ternura, que nos recuerda que lo más importante es simplemente estar juntos.

