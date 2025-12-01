Spectacle enfants Le Noël du Pirate rue Bonnevaux Romans-sur-Isère
Spectacle enfants Le Noël du Pirate rue Bonnevaux Romans-sur-Isère samedi 20 décembre 2025.
Spectacle enfants Le Noël du Pirate
rue Bonnevaux Tryd’Hall Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20 16:00:00
fin : 2025-12-21
Date(s) :
2025-12-20
Le nouveau spectacle de Noël enfant par Jims Pely.
Petit goûter et boissons offert !
.
rue Bonnevaux Tryd’Hall Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes trydart@orange.fr
English :
The new children’s Christmas show by Jims Pely.
Snacks and drinks included!
German :
Die neue Kinderweihnachtsshow von Jims Pely.
Kleiner Snack und Getränke werden angeboten!
Italiano :
Il nuovo spettacolo natalizio per bambini di Jims Pely.
Merenda e bevande in offerta!
Espanol :
El nuevo espectáculo navideño para niños de Jims Pely.
Se ofrecen aperitivos y bebidas
L’événement Spectacle enfants Le Noël du Pirate Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2025-11-13 par Valence Romans Tourisme