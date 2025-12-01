Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Spectacle enfants Le Noël du Pirate rue Bonnevaux Romans-sur-Isère

Spectacle enfants Le Noël du Pirate rue Bonnevaux Romans-sur-Isère samedi 20 décembre 2025.

Spectacle enfants Le Noël du Pirate

rue Bonnevaux Tryd’Hall Romans-sur-Isère Drôme

Début : 2025-12-20 16:00:00
fin : 2025-12-21

Date(s) :
2025-12-20

Le nouveau spectacle de Noël enfant par Jims Pely.
Petit goûter et boissons offert !
rue Bonnevaux Tryd’Hall Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes   trydart@orange.fr

English :

The new children’s Christmas show by Jims Pely.
Snacks and drinks included!

German :

Die neue Kinderweihnachtsshow von Jims Pely.
Kleiner Snack und Getränke werden angeboten!

Italiano :

Il nuovo spettacolo natalizio per bambini di Jims Pely.
Merenda e bevande in offerta!

Espanol :

El nuevo espectáculo navideño para niños de Jims Pely.
Se ofrecen aperitivos y bebidas

