Spectacle enfants Le Noël du Pirate rue Bonnevaux Romans-sur-Isère

Spectacle enfants Le Noël du Pirate

rue Bonnevaux Tryd’Hall Romans-sur-Isère Drôme

Début : 2025-12-20 16:00:00

fin : 2025-12-21

2025-12-20

Le nouveau spectacle de Noël enfant par Jims Pely.

Petit goûter et boissons offert !

rue Bonnevaux Tryd’Hall Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes trydart@orange.fr

English :

The new children’s Christmas show by Jims Pely.

Snacks and drinks included!

German :

Die neue Kinderweihnachtsshow von Jims Pely.

Kleiner Snack und Getränke werden angeboten!

Italiano :

Il nuovo spettacolo natalizio per bambini di Jims Pely.

Merenda e bevande in offerta!

Espanol :

El nuevo espectáculo navideño para niños de Jims Pely.

Se ofrecen aperitivos y bebidas

