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AGENDA · Vieux-Boucau-les-Bains

Spectacle enfants / Magie Vieux-Boucau-les-Bains

lundi 20 juillet 2026 · Vieux-Boucau-les-Bains

Spectacle enfants / Magie Vieux-Boucau-les-Bains

Informations pratiques

Début
lundi 20 juillet 2026
Fin
lundi 20 juillet 2026
Heure de début
21:00:00
Adresse
Fronton
Ville
40480 Vieux-Boucau-les-Bains
Département
Landes
Tarif

Vieux-Boucau-les-Bains

Spectacle enfants / Magie

Fronton Vieux-Boucau-les-Bains Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 21:00:00
fin : 2026-07-20

Date(s) :
2026-07-20

Spectacle de magie
Spectacle de magie   .

Fronton Vieux-Boucau-les-Bains 40480 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 48 13 47 

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English : Spectacle enfants / Magie

Magic show

L’événement Spectacle enfants / Magie Vieux-Boucau-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-14 par OTI LAS

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