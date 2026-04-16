Pinet

SPECTACLE ENFANTS O

Rue des Anciens Pinet Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23

fin : 2026-04-23

Date(s) :

2026-04-23

Spectacle pour les tout-petits 0 à 3 ans O proposé par la compagnie Caracol.

Réservation obligatoire.

O comme eau, O comme le début d’un oui, O comme une rond, O comme un ventre rond, O comme une un œuf ! Et qui de l’œuf ou de la poule…

O est un spectacle visuel et poétique qui mêle théâtre, la danse, le son, la manipulation d’objet. Son thème principal, l’eau, touche l’enfantement, emplit le corps, effleure l’air, circule et crée la vie…

Entre théâtre et poésie, O incite le spectateur à interagir et à jouer lui-même autour du thème de l’eau. .

Rue des Anciens Pinet 34850 Hérault Occitanie +33 4 67 09 98 47 j.amoros@agglohm.net

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English :

O , a show for toddlers aged 0 to 3, presented by the Caracol company.

Reservations required.

L’événement SPECTACLE ENFANTS O Pinet a été mis à jour le 2026-04-14 par 34 ADT34