Spectacle enquêtes sur contes Espace Culturel Saint-Gildas-des-Bois

Spectacle enquêtes sur contes Espace Culturel Saint-Gildas-des-Bois jeudi 30 octobre 2025.

Spectacle enquêtes sur contes

Espace Culturel 39 rue Gabriel Deshayes Saint-Gildas-des-Bois Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-30 15:00:00

fin : 2025-10-30 15:00:00

Date(s) :

2025-10-30

Enquêtes sur contes de la Compagnie les arêtes du Biftek

Chaque conte a ses mystères, et Francis et Marline se feront inspecteurs, démonstrateurs ou chercheurs pour percer ces secrets.

Pourquoi le chat botté ne porte-t’il pas de tongs ?

Est-ce que Blanche-Neige aimait bien le ping-pong ?

Mais dans quel océan vit la Petite Sirène ?

Et pourquoi Peter-Pan a-t’il mauvaise haleine ?

Spectacle famille

Tarif unique 5€

Renseignements 02 40 01 54 54 .

Espace Culturel 39 rue Gabriel Deshayes Saint-Gildas-des-Bois 44530 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Spectacle enquêtes sur contes Saint-Gildas-des-Bois a été mis à jour le 2025-10-10 par ADT44