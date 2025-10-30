Spectacle enquêtes sur contes Espace Culturel Saint-Gildas-des-Bois
Spectacle enquêtes sur contes
Espace Culturel 39 rue Gabriel Deshayes Saint-Gildas-des-Bois Loire-Atlantique
Début : 2025-10-30 15:00:00
fin : 2025-10-30 15:00:00
Enquêtes sur contes de la Compagnie les arêtes du Biftek
Chaque conte a ses mystères, et Francis et Marline se feront inspecteurs, démonstrateurs ou chercheurs pour percer ces secrets.
Pourquoi le chat botté ne porte-t’il pas de tongs ?
Est-ce que Blanche-Neige aimait bien le ping-pong ?
Mais dans quel océan vit la Petite Sirène ?
Et pourquoi Peter-Pan a-t’il mauvaise haleine ?
Spectacle famille
Tarif unique 5€
Renseignements 02 40 01 54 54 .
Espace Culturel 39 rue Gabriel Deshayes Saint-Gildas-des-Bois 44530 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr
