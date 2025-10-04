Spectacle : Enracinés Médiathèque Diderot Rezé

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T11:00:00

Fin : 2025-10-04T16:30:00 – 2025-10-04T17:00:00

Un spectacle musical par François Daniel et Céline Rouleaud, de la Compagnie D’icidence.

Rencontrez Alphonse, petit escargot malheureux qui rêve d’avoir des bottes pour explorer son jardin.

Accompagné de mélodies et sonorités issues d’instruments traditionnels d’Afrique de l’Ouest, le comédiens vous entrainent dans une aventure interactive, musicale et dansée.

Médiathèque Diderot Place Lucien Le Meut, 44400 Rezé, France

Ingrid Borelli