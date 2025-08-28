Spectacle Ensemble None La Boîte à Joujoux Grand Pré Langueux

Grand Pré 26 Rue de la Roche Durand Langueux Côtes-d’Armor

Début : 2026-02-19 10:30:00

fin : 2026-02-19 11:15:00

2026-02-19

Il était minuit, minuit pile-poil quand se mirent à briller de drôles d’étoiles… Ainsi commence l’histoire de Polichinelle, du Soldat et de la Poupée. La conteuse malicieuse arbore une robe immense, véritable boîte à joujoux, tantôt cachette, tantôt castelet ou décor transformable. Marionnettes et clarinettes fêtent ici leur joyeuse rencontre dans un voyage pour petits et grands, sur la musique du formidable Debussy.

A partir de 4 ans. .

