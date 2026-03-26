Spectacle Entre chien et loup Théâtre Francis Planté Orthez

Spectacle Entre chien et loup

Théâtre Francis Planté Place St Pierre Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16

fin : 2026-04-16

Date(s) :

2026-04-16

Par la Compagnie Simple Horizon.

Au décès de son grand-père, Serra ressent le besoin de renouer avec les montagnes de son enfance.

Cette jeune citadine prend alors son courage à deux pieds et se prépare à gravir Jean-Pierre , le Pic du Midi d’Ossau ! Elle passe ainsi sa première nuit, seule, au pied du géant de pierres.

Mêlant théâtre et marionnettes, réel et légendes lointaines, Entre Chien et Loup est une veillée initiatique qui propose une aventure en territoire… intérieur ! .

Théâtre Francis Planté Place St Pierre Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 36 68

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English : Spectacle Entre chien et loup

L’événement Spectacle Entre chien et loup Orthez a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Coeur de Béarn