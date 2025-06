Spectacle « Entre-deux » City Stade – Square Docteur Calmette Paris

Spectacle « Entre-deux » Dimanche 27 juillet, 18h00 City Stade – Square Docteur Calmette Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-27T18:00:00 – 2025-07-27T19:00:00

Fin : 2025-07-27T18:00:00 – 2025-07-27T19:00:00

ENTRE DEUX – Cirque en dunk

Avec ce nouveau spectacle, la compagnie le Fil de Soie pose son regard sur la pop culture, le monde du basketball, des loisirs et la vie quotidienne des quartiers urbains.

Acrobates et musicien.ne.s, les artistes proposent des intersections entre leurs pratiques et le basketball dans une symbiose entre les ballons, les performances aériennes ou acrobatiques et les pulsations percussives.

Les entre deux vont aller crescendo pour pousser le défi de plus en plus haut. Si la compétition n’est pas l’enjeu pour les personnages, leur esprit facétieux saura proposer de nouvelles règles.

City Stade – Square Docteur Calmette 72 Boulevard Lefebvre, 75015 Paris Paris 75015 Quartier Saint-Lambert Paris Île-de-France

© Fil de Soie