Spectacle Entre Femmes, Force et Liberté Loubressac
Spectacle Entre Femmes, Force et Liberté Loubressac samedi 28 mars 2026.
Spectacle Entre Femmes, Force et Liberté
Loubressac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 20:30:00
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Concert avec lecture du livre que vient de consacrer Alissa Wenz pour la compositrice post-romantique Mel Bonis
Avec Nigel Evans, piano, Marie-Odile Lafon, soprano, Florence Lecocq, mezzo
Verre de l’amitié offert
Sur réservation
Loubressac 46130 Lot Occitanie +33 6 15 78 42 96
English :
Concert with reading of Alissa Wenz’s new book on the post-romantic composer Mel Bonis
With Nigel Evans, piano, Marie-Odile Lafon, soprano, Florence Lecocq, mezzo
Complimentary glass of friendship
On reservation
