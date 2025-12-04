Spectacle Entre Femmes, Force et Liberté Loubressac

Spectacle Entre Femmes, Force et Liberté

Concert avec lecture du livre que vient de consacrer Alissa Wenz pour la compositrice post-romantique Mel Bonis

Avec Nigel Evans, piano, Marie-Odile Lafon, soprano, Florence Lecocq, mezzo

Verre de l’amitié offert

Sur réservation

Loubressac 46130 Lot Occitanie +33 6 15 78 42 96

English :

Concert with reading of Alissa Wenz’s new book on the post-romantic composer Mel Bonis

With Nigel Evans, piano, Marie-Odile Lafon, soprano, Florence Lecocq, mezzo

Complimentary glass of friendship

On reservation

