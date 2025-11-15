Spectacle « Entre nos mains » Cie Wejna Saint-Maurice-sur-Adour

Spectacle « Entre nos mains » Cie Wejna Saint-Maurice-sur-Adour samedi 15 novembre 2025.

Entre nos mains n’est pas une représentation, c’est un moment poétique que l’on partage,

autour de gestes qui nous ressemblent et qui nous rassemblent, dans l’intimité d’une

rencontre.La danseuse propose une chorégraphie, composée de gestes ordinaires, reconnaissables, ou non, dans laquelle chacun peut projeter son propre quotidien.

Elle invite ensuite les spectateurs à se mettre en mouvement, et à improviser une série de

gestes familiers. De ce recueil de gestes, naît une danse chorale que le public construit in situ avec la danseuse.

Représentation suivie d’ateliers chorégraphiques de 16h30 à 18h30

Par une série d’ateliers ludiques et agréables, la chorégraphe amène les participants à prendre conscience de leurs gestes quotidiens et à les transformer en gestes dansés. .

Saint-Maurice-sur-Adour 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 45 45 98 tourisme@cc-paysgrenadois.fr

