Route d’Héric Cap Nort Nort-sur-Erdre Loire-Atlantique

Début : 2025-12-13 20:30:00

fin : 2025-12-13 21:45:00

2025-12-13

Théâtre

Accueilli en 2022, avec le spectacle Incandescences, Ahmed Madani revient à Cap Nort avec Entrée des artistes, pour lequel il a questionné de jeunes comédiens et comédiennes sur leur désir de faire du théâtre. Ils et elles racontent leur parcours, leur sensibilité, les désirs et les hasards, les douleurs et les joies qui les ont amenés sur scène, dans une véritable énergie collective. Le spectacle vient questionner la nécessité de l’art dans nos vies, la manière dont notre environnement culturel et familial facilite ou non son accès. Un spectacle généreux et profond, réjouissant et bouleversant.

Spectacle programmé en partenariat avec Mixt, terrain d’arts en Loire-Atlantique

Tout public (à partir de 14 ans)

Durée 1h15

Tarifs Plein 19 € | Réduit 14 € | Abonné 12 € | Très réduit 5 € | Abonné très réduit 5 € .

Route d’Héric Cap Nort Nort-sur-Erdre 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 12 01 49 billetterie.capnort@nort-sur-erdre.fr

