Spectacle « Entrée, plat, dessert » au Château de Flers Villeneuve-d’Ascq

Spectacle « Entrée, plat, dessert » au Château de Flers Villeneuve-d’Ascq dimanche 21 septembre 2025.

Spectacle « Entrée, plat, dessert » au Château de Flers

Chemin du Chat Botté Villeneuve-d’Ascq Nord

Début : 2025-09-21 14:45:00

fin : 2025-09-21 15:15:00

Date(s) :

2025-09-21

**Dimanche 21 septembre, venez vous régaler avec des morceaux choisis des grands textes du théâtre !**

_Quanta la Compagnie Tout public à 14h45, 15h45 et 16h45_

ENTRÉE-PLAT-DESSERT est un spectacle tout terrain, drôle, malin, tout public, inclusif et interactif.

Redécouvrez le théâtre à travers quelques petits bouts de sa longue histoire, toujours en mouvements en choississant vous-même l’entrée, le plat et le dessert !

Sur scène, le décor de ce qui semble être un grand restaurant, très élégant. Cinq personnages font leur entrée dans ce lieu. Il s’agit de l’équipe qui assure le service du restaurant. Ils partagent avec leurs convives non pas des mets gustatifs mais plutôt des mots à travers des grands textes qui ont façonné et continuent d’écrire l’Histoire du Théâtre.

Ainsi, l’entrée servie sera un texte antique, le plat, un texte classique, le dessert un texte d’auteur de théâtre actuel, contemporain parce que de notre époque, et régional.

**Plusieurs représentations à 14h45, 15h45 et 16h45**

Retrouvez toute la programmation du Château pour les JEP ici [https://urls.fr/Bd8xKU](https://urls.fr/Bd8xKU)

Chemin du Chat Botté Villeneuve-d’Ascq 59491 Nord Hauts-de-France contact@hautsdefrancetourisme.com

English :

**On Sunday, September 21, come and enjoy a selection of the theater’s great texts!

_Quanta la Compagnie ? All audiences ? at 2.45pm, 3.45pm and 4.45pm_ _Quanta la Compagnie ?

ENTRÉE-PLAT-DESSERT is an all-purpose show that’s funny, clever, inclusive and interactive.

Rediscover theater through bits and pieces of its long history, always in motion, as you choose the starter, main course and dessert!

The stage is set in what appears to be a large, elegant restaurant. Five characters make their entrance. They are the restaurant?s service team. They’re not sharing « gustatory » dishes with their guests, but rather words through the great texts that have shaped and continue to write the history of theater.

For example, the starter will be an ancient text, the main course a classical text, and the dessert a text by a contemporary playwright, because it is of our time, and regional.

**Several performances at 2.45pm, 3.45pm and 4.45pm**

Find all the Château’s programming for the JEP here: [https://urls.fr/Bd8xKU](https://urls.fr/Bd8xKU)

German :

**Sonntag, den 21. September, genießen Sie ausgewählte Stücke aus den großen Texten des Theaters!**

_Quanta la Compagnie ? Für jedes Publikum ? um 14.45 Uhr, 15.45 Uhr und 16.45 Uhr_

ENTRÉE-PLAT-DESSERT ist ein geländegängiges, witziges, schlaues, inklusives und interaktives Spektakel für alle Altersgruppen.

Entdecken Sie das Theater durch einige kleine Ausschnitte seiner langen Geschichte neu, die immer in Bewegung ist, indem Sie Vorspeise, Hauptgericht und Dessert selbst wählen!

Auf der Bühne befindet sich das Bühnenbild eines scheinbar großen, sehr eleganten Restaurants. Fünf Personen betreten diesen Ort. Es handelt sich um das Team, das das Restaurant bedient. Sie teilen mit den Gästen nicht die Speisen, sondern die Worte, die sie in den großen Texten finden, die die Theatergeschichte geprägt haben und noch immer schreiben.

So wird als Vorspeise ein antiker Text serviert, als Hauptgericht ein klassischer Text und als Dessert ein Text eines aktuellen, zeitgenössischen und regionalen Theaterautors.

**Mehrere Aufführungen um 14.45, 15.45 und 16.45 Uhr**

Das gesamte Programm des Schlosses für die JEP finden Sie hier [https://urls.fr/Bd8xKU](https://urls.fr/Bd8xKU)

Italiano :

**Domenica 21 settembre, venite a godervi una selezione di grandi testi teatrali!

quanta la Compagnie? Per tutti i tipi di pubblico? Alle 14.45, alle 15.45 e alle 16.45

ENTRÉE-PLAT-DESSERT è uno spettacolo a tutto tondo, divertente, intelligente, inclusivo e interattivo.

Riscoprite il teatro attraverso pezzi della sua lunga storia, sempre in movimento mentre scegliete l’antipasto, il piatto principale e il dessert!

Il palcoscenico è allestito in quello che sembra un grande ed elegante ristorante. Cinque personaggi fanno il loro ingresso. Sono il team di servizio del ristorante. Condividono con i loro ospiti non piatti « gustativi », ma parole sotto forma di grandi testi che hanno fatto e fanno la storia del teatro.

Ad esempio, l’antipasto sarà un testo antico, il piatto principale un testo classico e il dessert un testo di un drammaturgo contemporaneo, perché contemporaneo e regionale.

**Diversi spettacoli alle 14.45, 15.45 e 16.45**

Per conoscere il programma dello Château per il JEP, cliccare qui: [https://urls.fr/Bd8xKU](https://urls.fr/Bd8xKU)

Espanol :

**¡El domingo 21 de septiembre, venga a disfrutar de una selección de grandes textos teatrales!

quanta la Compagnie ? Todos los públicos ? a las 14.45 h, 15.45 h y 16.45 h

ENTRÉE-PLAT-DESSERT es un espectáculo completo, divertido, inteligente, inclusivo e interactivo.

Redescubra el teatro a través de fragmentos de su larga historia, siempre en movimiento, eligiendo el entrante, el plato principal y el postre

El escenario se sitúa en lo que parece ser un gran y elegante restaurante. Cinco personajes hacen su entrada. Son el equipo de servicio del restaurante. No comparten platos « gustativos » con sus comensales, sino palabras en forma de los grandes textos que han dado y siguen dando forma a la historia del teatro.

Por ejemplo, el entrante será un texto antiguo, el plato principal un texto clásico y el postre un texto de un dramaturgo contemporáneo, porque es de nuestro tiempo, y regional.

**Varias funciones a las 14.45, 15.45 y 16.45 horas**

Descubra aquí toda la programación del Château para el PEC: [https://urls.fr/Bd8xKU](https://urls.fr/Bd8xKU)

