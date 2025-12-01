Spectacle Entrelacs au Musée Jean-Lurçat et de la tapisserie contemporaine Angers
Spectacle Entrelacs au Musée Jean-Lurçat et de la tapisserie contemporaine Angers samedi 27 décembre 2025.
Spectacle Entrelacs au Musée Jean-Lurçat et de la tapisserie contemporaine
4 boulevard Arago Angers Maine-et-Loire
Tarif : 7 – 7 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-27 16:00:00
fin : 2025-12-27 20:45:00
Date(s) :
2025-12-27
Les artistes de l’Ecole des arts du cirque la Carrière proposent une nouvelle création autour des œuvres de l’exposition Tisser le futur . .
4 boulevard Arago Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 23 50 00 officedetourisme@destination-angers.com
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Spectacle Entrelacs au Musée Jean-Lurçat et de la tapisserie contemporaine Angers a été mis à jour le 2025-10-31 par Destination Angers