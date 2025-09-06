Spectacle Entropie Théâtre Francis-Planté Orthez
Spectacle Entropie Théâtre Francis-Planté Orthez vendredi 27 février 2026.
Spectacle Entropie
Théâtre Francis-Planté Place St Pierre Orthez Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 28 – 28 – EUR
Karim Duval affirme ici un style qui a séduit des centaines de milliers de spectateurs et d’internautes, privilégiant le fond, toujours le fond, mêlé à de petits détails de la vie quotidienne qui rendent le spectacle universel et percutant.
Réchauffement climatique, éducation, travail, intelligence artificielle, technologie… .
Théâtre Francis-Planté Place St Pierre Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 76 83
