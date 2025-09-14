Spectacle « Envahisseurs » Place Gravedona ed Uniti Guer
Spectacle « Envahisseurs » dimanche 14 septembre 2025.
Spectacle « Envahisseurs »
Place Gravedona ed Uniti Centre Culturel Le Belvédère Guer Morbihan
Début : 2025-09-14 17:00:00
fin : 2025-09-14
2025-09-14
Théâtre d’objets non-identifiés par la Cie Bakélite
17h00 Durée 25min Tout public, dès 7 ans
Gratuit Sur réservation .
Place Gravedona ed Uniti Centre Culturel Le Belvédère Guer 56380 Morbihan Bretagne +33 2 97 22 14 47
L’événement Spectacle « Envahisseurs » Guer a été mis à jour le 2025-09-02 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande