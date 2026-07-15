Informations pratiques

Munster

Spectacle : Envie de Rue – Cie Acroballes

place du Marché Munster Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-12-26 14:30:00

fin : 2026-12-26 18:30:00

Date(s) :

2026-12-26

Les Acroballes vous accueillent chez vous, chez eux, chez nous : dans la rue.

un échassier bonimenteur, une échassière accordéoniste, un jongleur manipulateur de balles, de la bonne humeur et la rue redevient ce qu’elle devrait être : un espace de rencontre et de convivialité.

Les Acroballes vous accueillent chez vous, chez eux, chez nous : dans la rue.

un échassier bonimenteur, une échassière accordéoniste, un jongleur manipulateur de balles, de la bonne humeur et la rue redevient ce qu’elle devrait être : un espace de rencontre et de convivialité. .

place du Marché Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 77 31 80 contact@vallee-munster.eu

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English :

Les Acroballes welcome you to their home, their home, our home: the street.

a stilt-walker, a stilt-accordionist, a juggler and a ball-handler, good humor and the street becomes once again what it should be: a place to meet and socialize.

L’événement Spectacle : Envie de Rue – Cie Acroballes Munster a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de tourisme de la vallée de Munster