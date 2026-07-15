Spectacle : Envie de Rue – Cie Acroballes Munster
samedi 26 décembre 2026 · Munster
Informations pratiques
Munster
Spectacle : Envie de Rue – Cie Acroballes
place du Marché Munster Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-12-26 14:30:00
fin : 2026-12-26 18:30:00
Date(s) :
2026-12-26
Les Acroballes vous accueillent chez vous, chez eux, chez nous : dans la rue.
un échassier bonimenteur, une échassière accordéoniste, un jongleur manipulateur de balles, de la bonne humeur et la rue redevient ce qu’elle devrait être : un espace de rencontre et de convivialité.
Les Acroballes vous accueillent chez vous, chez eux, chez nous : dans la rue.
un échassier bonimenteur, une échassière accordéoniste, un jongleur manipulateur de balles, de la bonne humeur et la rue redevient ce qu’elle devrait être : un espace de rencontre et de convivialité. .
place du Marché Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 77 31 80 contact@vallee-munster.eu
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English :
Les Acroballes welcome you to their home, their home, our home: the street.
a stilt-walker, a stilt-accordionist, a juggler and a ball-handler, good humor and the street becomes once again what it should be: a place to meet and socialize.
L’événement Spectacle : Envie de Rue – Cie Acroballes Munster a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de tourisme de la vallée de Munster
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