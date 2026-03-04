Spectacle épicqu’omique avec Abrieu & Delaterreur à Valenciennes – 10 mai, Atelier d’artistes, Valenciennes

Spectacle épicqu’omique avec Abrieu & Delaterreur à Valenciennes – 10 mai Dimanche 10 mai, 16h00 Atelier d’artistes Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-10T16:00:00+02:00 – 2026-05-10T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-10T16:00:00+02:00 – 2026-05-10T17:00:00+02:00

Billetterie officielle : Hormur → https://hormur.com/event/019c8653-1674-7125-a995-af9258ba0018 (seules les réservations faites sur Hormur sont valables)

Plongez dans l’univers médiéval avec « Théâtre épicqu’omique » à l’Atelier d’artistes ! Ce 10 mai, Amélie Abrieu et Tibo Delaterreur vous embarquent dans une aventure unique avec leur spectacle « Jeanne VS Jules ave spatules ». Découvrez le Moyen Âge sous un nouveau jour grâce à un mélange captivant de mime, d’humour et d’interactions. Ce spectacle est pensé pour tous les âges, offrant un moment de partage et de rire dans un cadre chaleureux et intimiste à Valenciennes. Ne manquez pas cette opportunité de vivre l’histoire de manière ludique et engageante. Avec des places limitées, c’est l’occasion idéale de soutenir les artistes tout en profitant d’une expérience enrichissante. 10/05/2026 Atelier d’artistes, Valenciennes À partir de 9 €, places limitées → Découvrez l’artiste et réservez votre place sur hormur.com

Soutenez la scène locale et vivez une rencontre à taille humaine entre artiste, hôte et public — réservez sur Hormur pour sécuriser votre place et recevoir l’adresse précise : https://hormur.com/event/019c8653-1674-7125-a995-af9258ba0018

