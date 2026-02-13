Spectacle épicqu’omique avec Amélie et Tibo à l’Atelier d’artistes, Atelier d’artistes, Valenciennes

Spectacle épicqu’omique avec Amélie et Tibo à l’Atelier d’artistes Jeudi 12 mars, 17h30 Atelier d’artistes Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-12T17:30:00+01:00 – 2026-03-12T18:30:00+01:00

Fin : 2026-03-12T17:30:00+01:00 – 2026-03-12T18:30:00+01:00

Billetterie officielle : Hormur → https://hormur.com/event/019c1e7a-0902-70c3-9b0c-f270b4ce2677 (seules les réservations faites sur Hormur sont valables)

Venez découvrir un spectacle unique en son genre avec « Jeanne VS Jules avec spatules ! », une pièce de théâtre épicqu’omique se déroulant à l’Atelier d’artistes à Valenciennes. Amélie Abrieu et Tibo Delaterreur vous transporteront au Moyen Âge à travers une performance mêlant mime, humour et interactions. Un moment ludique et pédagogique vous attend pour explorer cette époque fascinante de manière amusante. Que vous soyez en famille ou entre amis, c’est l’occasion idéale pour apprendre tout en s’amusant. Ne manquez pas cette expérience unique dans un cadre convivial et chaleureux. 12 mars 2026 Atelier d’artistes, Valenciennes ️ À partir de 9 €, places limitées → Découvrez l’artiste et réservez votre place sur hormur.com

