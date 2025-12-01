Spectacle équestre A la recherche de l’étoile des voeux Porte de France Marsal
Spectacle équestre A la recherche de l’étoile des voeux Porte de France Marsal vendredi 12 décembre 2025.
Spectacle équestre A la recherche de l’étoile des voeux
Porte de France Musée Départemental du Sel Marsal Moselle
Début : Vendredi Vendredi 2025-12-12 18:00:00
fin : 2025-12-12
2025-12-12
Pour clôturer l’exposition Celtes en Selle , venez assister à un spectacle équestre par la Cie Caballera.
Quand la grande étoile des vœux disparaît; la magie de Noël s’éteint.
Sur réservation.Tout public
Porte de France Musée Départemental du Sel Marsal 57630 Moselle Grand Est +33 3 87 35 01 50 mdsm@moselle.fr
English :
To close the Celtes en Selle exhibition, come and enjoy an equestrian show by Cie Caballera.
When the wishing star disappears, the magic of Christmas is extinguished.
Booking essential.
