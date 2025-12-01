Spectacle équestre A la recherche de l’étoile des voeux Porte de France Marsal

Spectacle équestre A la recherche de l’étoile des voeux

Porte de France Musée Départemental du Sel Marsal Moselle

Début : Vendredi Vendredi 2025-12-12 18:00:00

fin : 2025-12-12

2025-12-12

Pour clôturer l’exposition Celtes en Selle , venez assister à un spectacle équestre par la Cie Caballera.

Quand la grande étoile des vœux disparaît; la magie de Noël s’éteint.

Sur réservation.Tout public

Porte de France Musée Départemental du Sel Marsal 57630 Moselle Grand Est +33 3 87 35 01 50 mdsm@moselle.fr

English :

To close the Celtes en Selle exhibition, come and enjoy an equestrian show by Cie Caballera.

When the wishing star disappears, the magic of Christmas is extinguished.

Booking essential.

