Spectacle équestre à Saint-Rémy-de-Provence Avenue Folco de Baroncelli Saint-Rémy-de-Provence

Spectacle équestre à Saint-Rémy-de-Provence

Mardi 12 août 2025 à partir de 21h30.

Sous réserve de conditions météo favorables. Avenue Folco de Baroncelli Arènes municipales Chomel-Coinon Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Assistez au spectacle équestre, mardi 12 août à 21h30 aux arènes Chomel-Coinon, à Saint-Rémy-de-Provence.Familles

Le Comité des Fêtes de Saint-Rémy-de-Provence vous propose un spectacle équestre cet été !



Le mardi 12 août à 21h30, les arènes Chomel-Coinon vous accueillent pour un show des écuries du cheval d’argent de Manon Lesage avec fire horse show. .

Avenue Folco de Baroncelli Arènes municipales Chomel-Coinon Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 85 09 30 83 comitedesfetesstremy@gmail.com

English :

Attend the horse show on Tuesday 12 August at 9.30pm at the Chomel-Coinon arenas in Saint-Rémy-de-Provence.

German :

Besuchen Sie die Pferdeshow am Dienstag, den 12. August, um 21.30 Uhr in der Arena Chomel-Coinon in Saint-Rémy-de-Provence.

Italiano :

Assistete allo spettacolo equestre martedì 12 agosto alle 21.30 presso le arene di Chomel-Coinon a Saint-Rémy-de-Provence.

Espanol :

Asista al espectáculo ecuestre el martes 12 de agosto a las 21.30 h en las pistas de Chomel-Coinon, en Saint-Rémy-de-Provence.

