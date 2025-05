Spectacle Equestre Alquemia – La Pommeraye, 31 mai 2025 19:00, La Pommeraye.

Calvados

Spectacle Equestre Alquemia Théâtre équestre La Pommeraye Calvados

Début : 2025-05-31 19:00:00

fin : 2025-05-31

2025-05-31

Alquemia, l’alchimie du mouvement est une création originale qui explore la symbiose entre l’art équestre, la musique et la danse. Ce spectacle invite le public à une expérience immersive contemplative et épurée où les disciplines artistiques se fondent et créent une alchimie totale avec le public.

TARIFS

Plein 15€

Réduit (-12ans) 10€

Gratuit pour les de 3 ans

Théâtre équestre

La Pommeraye 14690 Calvados Normandie

English : Spectacle Equestre Alquemia

« Alquemia, l?alchimie du mouvement » is an original creation that explores the symbiosis between equestrian art, music and dance. The show invites the audience into an immersive, contemplative and uncluttered experience, where the artistic disciplines merge to create a total alchemy with the audience.

PRICES

Full price: 15?

Reduced (under 12): 10?

Free for children under 3

German : Spectacle Equestre Alquemia

« Alquemia, l’alchimie du mouvement » ist eine originelle Kreation, die die Symbiose zwischen Reitkunst, Musik und Tanz erforscht. Diese Aufführung lädt das Publikum zu einer immersiven, kontemplativen und reinen Erfahrung ein, in der die künstlerischen Disziplinen miteinander verschmelzen und eine totale Alchemie mit dem Publikum schaffen.

PREISE:

Voller Preis: 15?

Ermäßigt (-12 Jahre): 10?

Kostenlos für Kinder unter 3 Jahren

Italiano :

« Alquemia, l’alchimia del movimento » è una creazione originale che esplora la simbiosi tra arte equestre, musica e danza. Lo spettacolo invita il pubblico a vivere un’esperienza immersiva, contemplativa e libera, in cui le discipline artistiche si fondono per creare un’alchimia totale con il pubblico.

PREZZI

Intero: 15?

Ridotto (sotto i 12 anni): 10?

Gratuito per i bambini sotto i 3 anni

Espanol :

« Alquemia, la alquimia del movimiento » es una creación original que explora la simbiosis entre el arte ecuestre, la música y la danza. El espectáculo invita al público a disfrutar de una experiencia inmersiva, contemplativa y despejada en la que las disciplinas artísticas se fusionan para crear una alquimia total con el público.

PRECIOS

Tarifa completa: 15?

Reducida (menores de 12 años): 10?

Gratis para menores de 3 años

