Spectacle Equestre au château de Saint-Aulaye Château de Saint-Aulaye Saint Aulaye-Puymangou

Spectacle Equestre au château de Saint-Aulaye

Château de Saint-Aulaye 9 rue du Docteur Lacroix Saint Aulaye-Puymangou Dordogne

Spectacle Equestre à 16h00, avec cavaliers costumés sur le thème médiéval sur les terrasses du chateau (derrière la mairie). Vous profiterez de ce décor naturel.

Sans réservation préalable.

Cette animation est prévue en extérieur sans possibilité de repli à l’intérieur en cas de mauvais temps (annulation possible)

Les personnes à mobilité réduite peuvent contacter la mairie en amont pour leur faciliter l’accéssibilité. .

