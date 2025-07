Spectacle équestre avec le Gonzalez Horse Show Espace festif le Palio Istres

Spectacle équestre avec le Gonzalez Horse Show Espace festif le Palio Istres vendredi 1 août 2025.

Spectacle équestre avec le Gonzalez Horse Show

Vendredi 1er août 2025 Horaires de représentation à partir de 20h30. Espace festif le Palio Boulevard Jean Jacques Prat Istres Bouches-du-Rhône

Début : 2025-08-01

fin : 2025-08-01

2025-08-01

Avec le Gonzalez Horse Show (Entressen) Jérémy et Sélyne Gonzalez présentent aux arènes du Palio un spectacle équestre unique d’une heure, mêlant différentes disciplines en collaboration avec des artistes internationaux.

Le public pourra admirer la dextérité et l’habileté des chevaux et cavaliers de voltige, la grâce et la douceur des chevaux en liberté, la beauté et l’élégance des chevaux de dressage… pour apprécier encore et toujours l’harmonie et la complicité qui unissent l’homme et le cheval. .

Espace festif le Palio Boulevard Jean Jacques Prat Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 81 76 00 tourisme@istres.fr

English :

With the Gonzalez Horse Show (Entressen) Jérémy and Sélyne Gonzalez present a unique one-hour equestrian show at the Palio arena, combining different disciplines in collaboration with international artists.

German :

Mit der Gonzalez Horse Show (Entressen) Jeremy und Sélyne Gonzalez präsentieren in der Arena des Palio eine einzigartige, einstündige Pferdeshow, die in Zusammenarbeit mit internationalen Künstlern verschiedene Disziplinen miteinander verbindet.

Italiano :

Con il Gonzalez Horse Show (Entressen) Jérémy e Sélyne Gonzalez presentano uno spettacolo equestre unico di un’ora nell’arena del Palio, combinando diverse discipline in collaborazione con artisti internazionali.

Espanol :

Con el Espectáculo Ecuestre González (Entressen), Jérémy y Sélyne González presentan en la arena del Palio un espectáculo ecuestre único de una hora de duración, que combina diferentes disciplinas en colaboración con artistas internacionales.

