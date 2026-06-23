Spectacle équestre, avec les Attelages de Côte d’Or Rue de la Marronnière Corcelles-les-Arts samedi 4 juillet 2026.

Corcelles-les-Arts

Spectacle équestre, avec les Attelages de Côte d’Or

Rue de la Marronnière Lieu-dit la Maison du Lac Corcelles-les-Arts Côte-d’Or

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 16:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Après la Vigne de l’enfant Jésus et le Bâtard-Montrachet, venez découvrir l’histoire des Ducs de Bourgogne !

Réservez dès maintenant votre journée et soirée du SAMEDI 5 JUILLET pour un repas spectacle réalisé par les adhérents de l’association Les Attelages de Côte d’Or .

INSCRIPTION OBLIGATOIRE AVANT LE 30 JUIN 25€ par adulte et 15€ pour les enfants jusqu’à 12 ans.

Rendez-vous au lieu dit La Maison du Lac à Corcelles les Arts à partir de 16h, pour le spectacle suivi d’un apéritif offert, du repas et d’un bal dansant.

Nous vous attendons nombreux pour fêter le début des grandes vacances scolaires en bonne compagnie.

Réservations par mail pascalmaire8900@neuf.fr ou par téléphone 06 08 09 35 82. .

Rue de la Marronnière Lieu-dit la Maison du Lac Corcelles-les-Arts 21190 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 09 35 82 pascalmaire8900@neuf.fr

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English : Spectacle équestre, avec les Attelages de Côte d’Or

L’événement Spectacle équestre, avec les Attelages de Côte d’Or Corcelles-les-Arts a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Beaune et Pays Beaunois | Cat.1