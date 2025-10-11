Spectacle équestre Maison Garonne Boé

Spectacle équestre Maison Garonne Boé samedi 11 octobre 2025.

Spectacle équestre

Maison Garonne 11 Rue de Lacassagne Boé Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

La compagnie Zurda de Boé vous propose de venir assister à deux représentations équestres à 15h00 et 16h30 (durée 10mn). Des déambulations auront lieu entre les 2 spectacles. Chaque performance est pensée comme un moment suspendu, une invitation à rêver ensemble.

La compagnie Zurda de Boé vous propose de venir assister à deux représentations équestres à 15h00 et 16h30 (durée 10mn). Des déambulations auront lieu entre les 2 spectacles. Chaque performance est pensée comme un moment suspendu, une invitation à rêver ensemble. Ce n’est pas juste un spectacle, c’est une expérience sensorielle et émotionnelle qui enchante. .

Maison Garonne 11 Rue de Lacassagne Boé 47550 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 98 65 61 maison-garonne@ville-boe.fr

English : Spectacle équestre

Boé’s Zurda company invites you to attend two equestrian performances at 3:00 pm and 4:30 pm (duration 10mn). Strolls will take place between the 2 performances. Each performance is conceived as a suspended moment, an invitation to dream together.

German : Spectacle équestre

Die Compagnie Zurda aus Boé lädt Sie zu zwei Reitvorstellungen um 15:00 und 16:30 Uhr ein (Dauer: 10 Minuten). Zwischen den beiden Aufführungen werden Umzüge stattfinden. Jede Aufführung ist als ein schwebender Moment gedacht, eine Einladung zum gemeinsamen Träumen.

Italiano :

La compagnia Zurda di Boé vi invita ad assistere a due spettacoli equestri alle 15.00 e alle 16.30 (durata 10 minuti). Tra i due spettacoli si svolgeranno delle passeggiate. Ogni spettacolo è concepito come un momento sospeso, un invito a sognare insieme.

Espanol : Spectacle équestre

La compañía Zurda de Boé le invita a asistir a dos espectáculos ecuestres a las 15.00 y a las 16.30 horas (de 10 minutos de duración). Entre los dos espectáculos habrá paseos. Cada espectáculo está concebido como un momento de suspensión, una invitación a soñar juntos.

L’événement Spectacle équestre Boé a été mis à jour le 2025-10-02 par OT Destination Agen