Spectacle équestre Ecurie Zurda Boé

Spectacle équestre

Ecurie Zurda 570 route de Cancelles Boé Lot-et-Garonne

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-04 2026-04-05 2026-04-11 2026-04-12

Inspiré de l’univers d’Alice au Pays des Merveilles, ce spectacle immersif mêle art équestre, mise en scène visuelle et ambiance féérique, et s’adresse à un large public, aussi bien familial qu’amateur de spectacles vivants.

Inspiré de l’univers d’Alice au Pays des Merveilles, ce spectacle immersif mêle art équestre, mise en scène visuelle et ambiance féérique, et s’adresse à un large public, aussi bien familial qu’amateur de spectacles vivants. .

Ecurie Zurda 570 route de Cancelles Boé 47550 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 27 99 48 zurda.spectacle@gmail.com

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English : Spectacle équestre

Inspired by the world of Alice in Wonderland, this immersive show combines equestrian art, visual staging and a fairytale atmosphere, appealing to a wide audience, from families to fans of live entertainment.

L’événement Spectacle équestre Boé a été mis à jour le 2026-03-23 par OT Destination Agen