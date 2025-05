Spectacle équestre – Cabourg, 28 mai 2025 11:30, Cabourg.

Calvados

Spectacle équestre Esplanade des villes jumelées Cabourg Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-28 11:30:00

fin : 2025-05-28

Date(s) :

2025-05-28

À l’occasion du Cabourg Classic, Élisa Laville et ses chevaux investissent l’esplanade des villes jumelées pour un moment magique entre danse, complicité et poésie. Un spectacle unique qui ravira petits et grands. Profitez-en aussi pour échanger avec l’artiste et pour découvrir la programmation du Cabourg Classic qui débutera dès le 29 mai jusqu’au 1er juin à l’hippodrome de Cabourg.

À l’occasion du Cabourg Classic, Élisa Laville et ses chevaux investissent l’esplanade des villes jumelées pour un moment magique entre danse, complicité et poésie. Un spectacle unique qui ravira petits et grands. Profitez-en aussi pour échanger avec l’artiste et pour découvrir la programmation du Cabourg Classic qui débutera dès le 29 mai jusqu’au 1er juin à l’hippodrome de Cabourg. .

Esplanade des villes jumelées

Cabourg 14390 Calvados Normandie

English : Spectacle équestre

For the Cabourg Classic, Élisa Laville and her horses take over the esplanade des villes jumelées for a magical moment of dance, complicity and poetry. A unique show to delight young and old alike. Take the opportunity to chat with the artist and discover the Cabourg Classic program, which runs from May 29 to June 1 at the Cabourg racecourse.

German : Spectacle équestre

Anlässlich des Cabourg Classic erobern Élisa Laville und ihre Pferde die Esplanade der Partnerstädte für einen magischen Moment zwischen Tanz, Komplizenschaft und Poesie. Ein einzigartiges Spektakel, das Groß und Klein begeistern wird. Nutzen Sie auch die Gelegenheit, sich mit der Künstlerin auszutauschen und das Programm des Cabourg Classic zu entdecken, das ab dem 29. Mai bis zum 1. Juni auf der Pferderennbahn von Cabourg stattfinden wird.

Italiano :

In occasione della Cabourg Classic, Élisa Laville e i suoi cavalli conquistano l’Esplanade des villes jumelées per un momento magico di danza, complicità e poesia. Uno spettacolo unico che incanterà grandi e piccini. Approfittate dell’occasione per chiacchierare con l’artista e scoprire il programma di Cabourg Classic, in programma dal 29 maggio al 1° giugno all’ippodromo di Cabourg.

Espanol :

Para el Cabourg Classic, Élisa Laville y sus caballos tomarán la Esplanade des villes jumelées para un momento mágico de danza, complicidad y poesía. Un espectáculo único que hará las delicias de grandes y pequeños. Aproveche la ocasión para charlar con la artista y descubrir el programa de Cabourg Classic, que se celebrará del 29 de mayo al 1 de junio en el hipódromo de Cabourg.

L’événement Spectacle équestre Cabourg a été mis à jour le 2025-05-12 par OT Cabourg