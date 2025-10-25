Spectacle Equestre Camarguais Saintes-Maries-de-la-Mer

Spectacle Equestre Camarguais Saintes-Maries-de-la-Mer samedi 25 octobre 2025.

Spectacle Equestre Camarguais

Samedi 25 octobre 2025 à partir de 14h45. Arènes Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-10-25 14:45:00

fin : 2025-10-25

2025-10-25

Spectacle Camarguais avec présentation des Cavaliers et des Arlésiennes, saut de cheval à cheval, jeu de l’orange, jeu du bouquet…

Arènes Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 47 78 56 taureauxdessaintes@gmail.com

English :

Camargue show with presentation of the Cavaliers and Arlésiennes, horse-to-horse jumping, orange game, bouquet game?

German :

Camargue-Show mit Vorstellung der Reiter und der Arlésiennes, Springen von Pferd zu Pferd, Orangenspiel, Bouquet-Spiel?

Italiano :

Spettacolo della Camargue con presentazione dei Cavaliers e degli Arlésiennes, salto da cavallo a cavallo, gioco dell’arancia, gioco del bouquet?

Espanol :

Espectáculo de Camarga con presentación de los Caballeros y las Arlésiennes, salto de caballo en caballo, juego de la naranja, juego del ramo..

L’événement Spectacle Equestre Camarguais Saintes-Maries-de-la-Mer a été mis à jour le 2025-10-21 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer