Spectacle Equestre Camarguais Saintes-Maries-de-la-Mer
Spectacle Equestre Camarguais Saintes-Maries-de-la-Mer samedi 25 octobre 2025.
Spectacle Equestre Camarguais
Samedi 25 octobre 2025 à partir de 14h45. Arènes Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Spectacle Camarguais avec présentation des Cavaliers et des Arlésiennes, saut de cheval à cheval, jeu de l’orange, jeu du bouquet…
Arènes Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 47 78 56 taureauxdessaintes@gmail.com
English :
Camargue show with presentation of the Cavaliers and Arlésiennes, horse-to-horse jumping, orange game, bouquet game?
German :
Camargue-Show mit Vorstellung der Reiter und der Arlésiennes, Springen von Pferd zu Pferd, Orangenspiel, Bouquet-Spiel?
Italiano :
Spettacolo della Camargue con presentazione dei Cavaliers e degli Arlésiennes, salto da cavallo a cavallo, gioco dell’arancia, gioco del bouquet?
Espanol :
Espectáculo de Camarga con presentación de los Caballeros y las Arlésiennes, salto de caballo en caballo, juego de la naranja, juego del ramo..
