SPECTACLE EQUESTRE TERRAIN DE FOOT Cardeilhac

Informations pratiques

Cardeilhac

SPECTACLE EQUESTRE

TERRAIN DE FOOT 1 route de Larroque Cardeilhac Haute-Garonne

Tarif : 18 – 18 – EUR

18

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 16:00:00

fin : 2026-09-27 16:45:00

Date(s) :

2026-09-27

Venez découvrir notre nouveau spectacle équestre à Cardeilhac. Voltige, joutes, acrobaties et cascades s’invitent pour un moment sur le terrain de foot de notre beau village. Adrénaline et fous rires garantis.

Nos artistes, humains et chevaux, vous attendent avec impatience.

Organisé par l’association Haras des Cascades Show

Sur réservation 18 .

TERRAIN DE FOOT 1 route de Larroque Cardeilhac 31350 Haute-Garonne Occitanie hcshow.31@gmail.com

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English :

Come discover our new equestrian show in Cardeilhac. Horseback acrobatics, jousting, stunts, and daring feats take center stage on the soccer field in our beautiful village. Adrenaline and laughter guaranteed.

Our performers—both human and horse—can’t wait to welcome you.

L’événement SPECTACLE EQUESTRE Cardeilhac a été mis à jour le 2026-08-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE