Spectacle équestre Caval’Show

5 chemin de la Carrière Ecurie la Cantera Niderviller Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-27 20:30:00

fin : 2026-06-27 22:00:00

Date(s) :

2026-06-27 2026-06-28

La troupe internationale de Benoît Soumille s’installe au Caleido. Découvrez un spectacle mêlant voltiges vertigineuses, dressage millimétré, libertés chorégraphiées et prouesses à couper le souffle. Entre puissance brute et grâce suspendue, préparez-vous à voyager à travers des tableaux vibrants où cavaliers et chevaux dessinent une complicité qui vous va droit au cœur. Une heure trente d’adrénaline, de rires et d’émotion autour d’un spectacle qui célèbre aussi la relation unique entre les cavaliers et leurs chevaux. Un show survitaminé qui ne vous laissera pas indifférent avec des prestations uniques comme la célèbre ‘‘Techno Poste’’, dont la troupe a l’exclusivité ! Avec Caval’Show, vivez un moment unique, une cavale folle où la haute technicité flirte avec l’humour et où la performance devient un terrain de jeu. Représentation du samedi, possibilité d’avoir un billet diner+spectacle (payant). Spectacle gratuit pour les moins de 6 ans si sur les genoux des parents. Réservation par téléphone ou internet.Tout public

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5 chemin de la Carrière Ecurie la Cantera Niderviller 57565 Moselle Grand Est +33 6 22 90 02 96

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English :

Benoît Soumille?s international troupe takes up residence at the Caleido. Discover a show combining dizzying acrobatics, meticulous dressage, choreographed liberties and breathtaking prowess. Between raw power and suspended grace, prepare to travel through vibrant tableaux where riders and horses create a complicity that goes straight to your heart. An hour and a half of adrenalin, laughter and emotion in a show that also celebrates the unique relationship between riders and their horses. It’s a high-octane show that won’t leave you indifferent, with unique performances such as the famous Techno Poste, exclusive to the troupe! With Caval?Show, experience a unique moment, a madcap ride where high-tech flirts with humor and performance becomes a playground. Saturday performance, dinner+show ticket available (extra charge). Free show for children under 6 if sitting on parents’ laps. Reservations by phone or internet.

L’événement Spectacle équestre Caval’Show Niderviller a été mis à jour le 2026-03-17 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG